Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти страны ослабят карантин, который был введен из-за коронавируса, уже 4 мая. Будет разрешена работа заводов, детских садов, а также откроются парки.

Об этом сообщает Reuters.

Так, ограничение на передвижение без весомой причины сохраняется. В том числе и между регионами. Исключениями являются праздники и торжества. Также исключением будет считаться поездка к близким или посещение траурных церемоний (разрешается в количестве не больше 15 человек и с соблюдением дистанции).

Кроме того, открываются парки и городские сады, но при условии, что на это дадут разрешение мэров городов.

Кроме того, разрешаются индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности. Вернется также работа профессиональных спортивных секций.

"Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены", - сказал Конте.

Днем ранее мы писали, что в Италии, где наблюдается значительное снижение распространения коронавируса, за сутки зафиксировано 260 летальных случаев смерти пациентов от Covid-19. Это - самый лучший показатель с середины марта в стране.

Ранее "Страна" писала, что в Италии сообщили, когда планируют возобновить работу промышленности.