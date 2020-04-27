В Польше, несмотря на коронавирус и карантин, готовят чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те прибыли в страну для сбора урожая.

Об этом в эфире польского канала TVP заявил президент польской службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, сообщает ТСН.

Так, в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав",- сказал Инглот.

По его данным, в Германии фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. А в Польше скоро созреют спаржа и клубника, на сбор которых в стране не хватит рабочих рук. Несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власть страны, скорее всего, продлит режим закрытия границы из-за эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что в четверг, 23 апреля, украинские заробитчане полетели спецрейсом в Финляндию, чтобы собирать урожай клубники.