В понедельник, 27 апреля, в Украине стартует четвертая неделя обучения во "Всеукраинской школе онлайн". В связи с этим в Министерстве образования представили расписание уроков на неделю.

Об этом говорится на странице Министерства образования и науки в Facebook.

"Друзья, надеемся, что вы проснулись и уже радуетесь новому дню! Ведь уже в 10.00 стартует 4 неделя Всеукраинской школы онлайн. Все уроки на сегодня уже запланированы на YouTube МОН. Традиционно делимся с вами расписанием на неделю, где заранее указаны темы каждого урока. Также напоминаем, что для вашего удобства работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса, просто кликайте на нужную вам ссылку…", - говорится в сообщении.

Рассписание уроков на неделю. Фото: facebook.com/UAMON

Напомним, 13 апреля мы рассказывали о расписании онлайн-уроков от Министерства образования на вторую неделю учебы в рамках "Всеукраинской школы онлайн".

Также "Страна" рассказывала о том, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.