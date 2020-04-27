Заместитель мэра Киева Владимир Слончак попался на драке с полицейскими, которые остановили его автомобиль. Теперь ему может грозить увольнение.

Интересно, что недавно на взятке попался еще один заместитель Виталия Кличко - Николай Поворозник. То есть проблемы с законом у соратников мэра стали возникать регулярно.

Разбирались, что произошло.

Кидался на полицию

Вечером 26 апреля в центре Киева патрульные остановили Mercedes, водитель которого не включил фары. За рулем была Людмила Костенко - депутат Киеврады от фракции "Солидарность" и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

На пассажирском сиденье - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак.

Видимо, он решил "разрулить" ситуацию и начал угрожать копам из машины, отпуская реплики типа "да вы знаете кто мы". После того, как они не отреагировали, он вышел из автомобиля и стал бросаться на патрульных. Одного из них он ударил по лицу.

Чиновника задержали, одному из полицейских вызвали скорую. Людмила Костенко отказалась от прохождения тестов на опьянение. Автомобиль отправили на штраф-площадку.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Видео задержания Слончака публиковал "Киев Оперативный".

Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, Слончак ударил патрульного в лицо: "Во время общения с полицейскими пассажир автомобиля - заместитель главы Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве старшего лейтенанта полиции Мишуру, 1982 г.р. (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан".

А Людмила Костенко по предварительным данным была в нетрезвом состоянии (драг-тест она оказалась пройти".

Реакция Кличко

На утро мэр Виталий Кличко заявил, что уже принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака. Какое - не уточнил. Но судя по риторике - речь может идти об увольнении.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - сообщил Кличко в Facebook.

Не первая драка. Кто такой Слончак

35-летний Владимир Слончак - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. На этой должности он почти полтора года.

По образованию юрист. Начал работать в киевской мэрии сразу после вуза. Сначала, как главный специалист отдела правовой экспертизы решений киевского головы, дослужился до начальника управления правового обеспечения деятельности КГГА.

Также Слончак занимал должность главы наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".

Владимир Слончак. Фото: facebook.com/vslonchak

В 2019 году в Киеве его избили неизвестные на улице Митрополита Липковского. После нападения заму Кличко наложили 14 швов на голову.

В 2017 году Слончак участвовал в разборках со стрельбой на территории пожарной части в своем родном Василькове в Киевской области.

"24 апреля поздно вечером на дороге из Киева между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части, где устроили стрельбу. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина. На звуки выстрелов прибыл отряд полиции" - сообщали в полиции. Было открыто уголовное производство за хулиганство.

В 2015 году Владимир Слончак безрезультатно баллотировался на выборах в Киевсовет по 19-му округу Дарницкого района столицы от партии “Блок Петра Порошенка “Солидарность”, как член этой партии (согласно данным ЦВК)

В 2016 году Владимир Слончак получил звание "Заслуженный юрист Украины". Женат, воспитывает дочь и сына.