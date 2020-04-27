Вечером в воскресенье, 26 апреля, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак ударил по лицу инспектора патрульной полиции старшего лейтенанта Мишуру.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский.

По данным депутата, инцидент произошел около 22:30. Патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения (сама Костенко от прохождения любых тестов на состояние опьянения отказалась).

"Во время общения с полицейскими пассажир автомобиля - заместитель главы Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве старшего лейтенанта полиции Мишуру, 1982 г.р. (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан", - сообщил Дубинский.

Напомним, ранее глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что уже принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака и озвучит его во время брифинга 27 апреля в 12:00.