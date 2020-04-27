Данные на утро 27 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек
По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 009 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 25 апреля, этот показатель составлял 8 617 случаев. Новых случаев за сутки - 392.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 25 489 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с пандемией коронавируса.