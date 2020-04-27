В мире по состоянию на 27 апреля выявили уже 2 971 639 случаев коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире достигло уже почти 3 миллионов человек. Первое место в мире по количеству заразившихся занимают США, Россия вышла на десятое место. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные университетом Джонса Хопкинса.

Так, всего в мире выявили 2 971 639 случаев коронавируса, от Covid-19 скончались 206 542 человека.

Больше всего людей инфицированы коронавирусом в таких странах: 

  1. США - 965 910 случаев/ из них 54 881 летальный

  2. Испания - 226 629 / 23 190

  3. Италия - 197 675 / 26 644

  4. Франция - 162 220 / 22 890

  5. Германия - 157 770 / 5 976

  6. Великобритания - 154 037 / 20 794

  7. Турция - 110 130 / 2 805

  8. Иран - 90 481 / 5 710

  9. Китай - 83 912 / 4 637

  10. Россия - 80 949 / 747

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 27 апреля.

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