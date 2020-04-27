В мире коронавирус выявили почти у 3 миллионов человек, скончались - 206 542 зараженных
По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире достигло уже почти 3 миллионов человек. Первое место в мире по количеству заразившихся занимают США, Россия вышла на десятое место.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные университетом Джонса Хопкинса.
Так, всего в мире выявили 2 971 639 случаев коронавируса, от Covid-19 скончались 206 542 человека.
Больше всего людей инфицированы коронавирусом в таких странах:
- США - 965 910 случаев/ из них 54 881 летальный
- Испания - 226 629 / 23 190
- Италия - 197 675 / 26 644
- Франция - 162 220 / 22 890
- Германия - 157 770 / 5 976
- Великобритания - 154 037 / 20 794
- Турция - 110 130 / 2 805
- Иран - 90 481 / 5 710
- Китай - 83 912 / 4 637
- Россия - 80 949 / 747
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 27 апреля.
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