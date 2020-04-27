По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире достигло уже почти 3 миллионов человек. Первое место в мире по количеству заразившихся занимают США, Россия вышла на десятое место.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные университетом Джонса Хопкинса.

Так, всего в мире выявили 2 971 639 случаев коронавируса, от Covid-19 скончались 206 542 человека.

Больше всего людей инфицированы коронавирусом в таких странах:

США - 965 910 случаев/ из них 54 881 летальный



Испания - 226 629 / 23 190



Италия - 197 675 / 26 644



Франция - 162 220 / 22 890



Германия - 157 770 / 5 976



Великобритания - 154 037 / 20 794



Турция - 110 130 / 2 805



Иран - 90 481 / 5 710



Китай - 83 912 / 4 637



Россия - 80 949 / 747

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 27 апреля.