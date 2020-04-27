В условиях карантина абитуриенты, которые хотят поступить в украинские вузы, но проживают на временно неподконтрольной территории Донбасса или в Крыму, могут обратиться в специальные образовательные центры. Вопрос организации окончания их учебного года экстерном будет решаться после снятия ограничительных мер.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий, видео обнародовано в YouTube.

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

"У нас работают центры, через которые абитуриенты смогут поступить в учреждения высшего образования. 77 учреждений высшего образования уполномочены для поступления тех молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Количество учреждений высшего образования может быть расширено за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздраву и МВД", - рассказала Любомира Мандзий.

Воспользоваться услугами центров могут как абитуриенты из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. При этом лица, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в учреждения высшего образования по несколько иной процедуре, чем прохождение ВНО.

"Им для поступления нужно обратиться в образовательный центр "Донбасс-Украина", "Крым-Украина", подать образовательную декларацию и пройти процедуры, которые предусмотрены в настоящее время", - сказала Мандзий.

Мандзий о поступлении школьников с неподконтрольных территорий - с 27:00

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая.