Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака, который вечером 26 апреля кидался на копов и угрожал им.

Об этом Кличко написал на странице в Facebook.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - написал Кличко.

Отметим, инцидент при участии Слончака произошел на улице Льва Толстого. Патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Замглавы КГГА стал угрожать полицейским увольнением и бросаться на одного из них.

Полиция задерживает Слончака. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, недавно в окружении Кличко разгорался еще один скандал. Тогда его первого зама Николая Поворозника обвинили во взяточничестве. Тот все обвинения отрицает, однако глава КГГА принял решение отстранить его на время расследования.

После этого экс-руководитель пресс-службы Кабмина Валентин Мондриевский стал временным первым замом Кличко.