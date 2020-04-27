Для коронавируса Covid-19 пока не существует непреодолимых преград. Он с легкостью проникает даже в ряды военных. Так, минобороны России официально насчитало в армии уже 874 зараженных военнослужащих. Это данные на воскресенье, 26 апреля, как передает официальный сайт военного ведомства.

В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, из них один - на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.

По данным министерства, в госпиталях военного ведомства находятся 314 заболевших, в изоляторах по месту службы - 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек, изолированы на дому - 379 военных.

Также коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов. Из них в госпиталях минобороны России находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы - 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 9 человек, изолированы на дому - 112 человек. Симптомов у них нет.

Covid-19 выявлен также у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Из них в госпиталях Минобороны России находятся восемь человек, в изоляторах учебных заведений - 15 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - девять человек, в домах отдыха Минобороны России - 160 человек. "Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил РФ. Из них в госпиталях минобороны России лечение проходят 25 человек, в гражданских больницах - 33 человека, изолированы на дому - 175 человек, в домах отдыха Минобороны России - 12 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за рубежом.