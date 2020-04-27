Число заболевших коронавирусом украинцев приближается к 9 тысячам - по данным на вчера это было 8617 человек. Пока ежедневный прирост новых случаев соответствует расчетам правительства по снятию карантина, которое должно начаться 11-12 мая.

Пока же карантин начинают ослаблять в ряде стран - ограничения постепенно снимают Израиль и Чехия. Резко пошла на нет смертность в Иране.

Украина тем временем возобновляет полеты авиации, чтобы забирать из-за границы застрявших там туристов или заробитчан. Контроль за их самоизоляцией планируют вести через приложение "Дия".

Но не все так радужно. Позавчера в Черновицком СИЗО начался бунт: заключенные порезали себе вены из-за поступления новых арестантов с коронавирусом. В итоге администрация обязалась каждого новоприбывшего проводить через двухнедельный карантин.

"Страна" следит за событиями вокруг карантина 27 апреля.

09:05 И.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала, как абитуриентам из аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса можно поступить в вузы Украины.

08:42 Университет Хопкинса озвучил данные на утро 27 апреля. Итак, на планете уже 2 971 639 зараженных, скончались от короны 206 542 человека.

08:28 Тревожные новости из Мариуполя. Здесь сразу 19 медиков областной больницы интенсивного лечения оказались зараженными коронавирусом.

08:12 Минобороны России признало, что в их армии уже 874 зараженных.

07:55 В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились все священники, включая настоятеля монастыря. Всего заболели 150–200 человек, рассказал РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

07:51 А можно ли уехать или улететь из Украины во время карантина? Разбирались, как это сделать.

07:48 Количество заболевших в мире сегодня перешагнет планку в три миллиона. Сейчас эта цифра - 2,994,960 человек.

07:40 Первая десятка стран по новым выявленным случаям коронавируса за вчерашний день.

И ТОП-10 стран по приросту смертности за 26 апреля.