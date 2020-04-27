В Мариуполе серьезно обострилась ситуация с коронавирусом. Здесь оказались зараженными сразу 19 медиков областной больницы интенсивного лечения.

Об этом заявил на брифинге донецкий губернатор Павел Кириленко, как передает Укринформ.

"В Мариуполе у нас 22 (новых - Ред.) случая заражения. Среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения... Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - отметил Павел Кириленко.

В то же время начальник департамента здравоохранения ОГА Владимир Колесник пояснил, что это медучреждение ни было определено для приема больных с коронавирусом.

"То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заболевания Covid-19 - Ред.)", - рассказал Владимир Колесник.

Он добавил, что после того как у больного обнаружили Covid-19, начали проверять на коронавирус пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился.

Начальник департамента заверил, что всех работников и пациентов в областной больнице проверят с помощью ПЦР-тестов, ведь все 19 медиков, оказавшихся зараженными, получили отрицательные результаты быстрого тестирования.

Колесник отметил, что новые больные частично находятся на самоизоляции дома, частично - в отделении. "Врачи и медицинские сестры остались на карантин в условиях отделения, так как больные продолжают находиться в отделении, они нуждаются в медицинской помощи", - уточнил чиновник.

Он добавил, что в целом в Донецкой области Covid-19 был обнаружен у 27 медиков, из них двое уже выздоровели.

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