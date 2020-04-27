На Ближнем Востоке очередной виток противостояния. Власти Сирии заявили о том, что армия Израиля нанесла ракетный авиационный удар по столице страны Дамаску.

Об этом обстреле передает государственное информационное агентство "САНА", как сообщает Интерфакс.

Удар по пригороду Дамаска был нанесен из воздушного пространства Ливана. Часть выпущенных по городу ракет удалось сбить зенитным расчетам ПВО Сирии, как уверяет официальное информагентство.

Сообщений о масштабах разрушениях и возможных жертвах пока не было.

Ранее "Страна" сообщала, что после обострения в Сирии Украина поддержала Турцию и осудила Россию.

Так же мы рассказывали, что Башар Асад дал свое определение турецкой операции. "Это преступная агрессия в отношении Сирии", - заявил сирийский лидер.