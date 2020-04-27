В истории вокруг здоровья и возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, похоже, можно ставить точку. Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин полностью развеял все предположения СМИ о летальном исходе.

В интервью телеканалу Fox News Мун Чжон Ин заявил, что "Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует".

По его словам, лидер КНДР находится в северокорейском курортном городе Вонсане еще с 13 апреля, добавив, что до сих пор никаких подозрительных перемещений в стране замечено не было.

Ранее эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана 21 и 23 апреля.

Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на государственное радио Северной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Газета "Нодон синмун" в свою очередь сообщила о благодарности, которую Ким Чен Ын направил строителям туристического комплекса в Северной Корее. Вместе с тем, сообщений об участии лидера в публичных мероприятиях пока не поступало.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике.