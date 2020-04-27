Пока Михаил Саакашвили уверенно заявляет о том, что Рада проголосует за его назначение на пост вице-премьера, спикер Дмитрий Разумков еще не знает даже даты внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины (на этой неделе - Ред.) еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что если заседание и будет, то в конце недели", - заявил вчера Дмитрий Разумков, как передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Махаила Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях, то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что назначение Саакашвили поддерживают максимум 50% "слуг народа".