В ближайшем окружении киевского мэра Виталия Кличко новый громкий скандал. Вчера вечером, 26 апреля, в столице, на улице Льва Толстого полицейские задержали его заместителя Владимира Слончака.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

История началась с того, что на улице Льва Толстого патрульные остановили автомобиль Mercedes (AA2626EK) водитель которого не включил фары. За рулем была Людмила Костенко (она же депутат Киеврады от фракции "Солидарность" и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития).

В 99% за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, все так бы и закончилось, но рядом с Костенко сидел Владимир Слончак (заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил по своему разрулить ситуацию.

Видео: Kyiv Operativ

Он начал "качать права" отпуская реплики типа"да вы знаете кто мы", "завтра от вас здесь и следа не будет" и т.д.

Так, как на его реплики никто не реагировал, он вышел из авто и начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Между тем, Людмила Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль поехал на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала это чрезвычайное событие.

Ранее "Страна" сообщала, что зам Кличко Поворозник отрицает все обвинения во взяточничестве.