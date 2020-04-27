В Иране число зараженных коронавирусом достигло 90 841 человек. За сутки заражение выявили у 1 153 человек. А количество летальных исходов в стране достигло минимума за 1,5 месяца - за день умерли 60 человек.

Об этом говорят данные сайта Worldometers.

По статистике сайта в Иране по состоянию на вечер воскресенья, 26 апреля, 90,481 зарегистрированных случаев заражения. Из них 1,153 зарегистрировали за один день. Всего в стране умерли 5,710 человек, за последние сутки от коронавируса скончались 60 пациентов - это минимум за 1,5 месяца эпидемии.

От коронавируса вылечились 69,657 человек, 15,114 еще болеют. Из них 3,079 находятся в тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" писала, что в Иране ослабили карантин и разрешили открыть ТРЦ и магазины.

Также мы рассказывали, что в Турции заразившихся коронавирусом уже 110,130 тысяч человек. За последние сутки заболели 2,357.