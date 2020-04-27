В России в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) введут расширенную ответственность за нарушение тишины ночью. Так, будут штрафовать за лающую в определенные часы собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерство юстиции Российской Федерации.

Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение тишины ночью, дополнена указанием на возможность "совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия".

Такая формулировка позволит привлечь к ответственности не только граждан, которые нарушают тишину активными действиями, но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительное время без присмотра собаку, которая ночью беспокоит соседей лаем.

Кроме того, штраф может быть выписан тем, кто не предпринимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля.

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