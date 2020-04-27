В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у еще 16 человек. Новых летальных случаев сегодня в регионе зафиксировано не было.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказали в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что новые случаи Covid-19 были обнаружены в:

Кривом Роге - 7

Днепре - 3

Подгородном - 3

Пятихатском районе - 1

Каменском - 1

Покрове - 1

Отмечается, что всего в области 310 инфицированных. При этом 13 жителей региона уже оправлись после болезни.

Напомним, что по данным Минздрава, в Днепропетровской области было зафиксировано 292 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего в стране по состоянию на утро воскресенья было выявлено 8 671 случаев Covid-19.

Ранее мы писали, что на поминальные дни в регионе были закрыты все кладбища. Также их патрулировали почти три тысячи правоохранителей.