В Днепропетровской области нашли коронавирус ещё у 16 человек
В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у еще 16 человек. Новых летальных случаев сегодня в регионе зафиксировано не было.
Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказали в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
Сообщается, что новые случаи Covid-19 были обнаружены в:
- Кривом Роге - 7
- Днепре - 3
- Подгородном - 3
- Пятихатском районе - 1
- Каменском - 1
- Покрове - 1
Отмечается, что всего в области 310 инфицированных. При этом 13 жителей региона уже оправлись после болезни.
Напомним, что по данным Минздрава, в Днепропетровской области было зафиксировано 292 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего в стране по состоянию на утро воскресенья было выявлено 8 671 случаев Covid-19.
Ранее мы писали, что на поминальные дни в регионе были закрыты все кладбища. Также их патрулировали почти три тысячи правоохранителей.
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