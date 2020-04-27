Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против российского актера Бориса Корчевникова. Актер ранее снимался в сериале "Кадетство", а теперь работает телеведущим на российском канале "Россия 1". Корчевников посещал аннексированный Крым.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос.

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещения аннексированного Крыма). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины", – говорится в ответе СБУ.

Корчевников посещал Крым после 2014 года. Так, в июне 2019 года года он опубликовал в Instagram фото из Крыма с такой подписью: "Крым. Год назад. Просто сегодня день св. Луки Крымского. Чем не повод выложить лучшее фото - 2018 в моем телефоне?"

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