За границей от Covid-19 лечатся 163 украинца, при этом 44 гражданина Украины уже оправились после болезни. От осложнений после заражения SARS-CoV-2 за границей умерли 7 человек.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, 16 975 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

Сообщается, что 163 гражданина Украины проходит лечение:

Австралия - 1

Австрия - 3

Греция - 12

Испания - 4

Италия - 121

Мальта - 1

Нигерия - 1

Португалия - 1

РФ - 2

Сербия - 1

США - 2

Таиланд - 1

Уругвай - 2

ФРГ - 4

Чехия - 6

Швеция - 1

Еще 44 гражданина Украины выздоровели:

Австрия - 3

Бельгия - 1

Великобритания и Северная Ирландия - 1

Греция - 10

Доминиканская Республика - 4

Египет - 1

Испания - 1

Италия - 2

Нигерия - 2

Нидерланды - 1

ОАЭ - 2

Польша - 6

Португалия - 1

Сейшельские острова - 1

Таиланд - 1

ФРГ - 1

Швеция - 1

Швейцария - 1

Япония - 4.

Пресс-служба ведомства добавила, что за рубежом от коронавируса умерли 7 граждан Украины.

Напомним, что недавно украинские власти придумали, как будут контролировать соблюдение режима самоизоляции прибывшми в страну людьми.

Ранее мы разбиралась в том, как граждане Украины могут покинуть страну несмотря на карантин и закрытые границы.