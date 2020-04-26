В МИД рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за рубежом. Инфографика
За границей от Covid-19 лечатся 163 украинца, при этом 44 гражданина Украины уже оправились после болезни. От осложнений после заражения SARS-CoV-2 за границей умерли 7 человек.
Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.
По данным ведомства, 16 975 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".
Сообщается, что 163 гражданина Украины проходит лечение:
- Австралия - 1
- Австрия - 3
- Греция - 12
- Испания - 4
- Италия - 121
- Мальта - 1
- Нигерия - 1
- Португалия - 1
- РФ - 2
- Сербия - 1
- США - 2
- Таиланд - 1
- Уругвай - 2
- ФРГ - 4
- Чехия - 6
- Швеция - 1
Еще 44 гражданина Украины выздоровели:
- Австрия - 3
- Бельгия - 1
- Великобритания и Северная Ирландия - 1
- Греция - 10
- Доминиканская Республика - 4
- Египет - 1
- Испания - 1
- Италия - 2
- Нигерия - 2
- Нидерланды - 1
- ОАЭ - 2
- Польша - 6
- Португалия - 1
- Сейшельские острова - 1
- Таиланд - 1
- ФРГ - 1
- Швеция - 1
- Швейцария - 1
- Япония - 4.
Пресс-служба ведомства добавила, что за рубежом от коронавируса умерли 7 граждан Украины.
Напомним, что недавно украинские власти придумали, как будут контролировать соблюдение режима самоизоляции прибывшми в страну людьми.
Ранее мы разбиралась в том, как граждане Украины могут покинуть страну несмотря на карантин и закрытые границы.