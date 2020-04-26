В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом. Фото: Страна

За границей от Covid-19 лечатся 163 украинца, при этом 44 гражданина Украины уже оправились после болезни. От осложнений после заражения SARS-CoV-2 за границей умерли 7 человек.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, 16 975 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

Сообщается, что 163 гражданина Украины проходит лечение:

  • Австралия - 1
  • Австрия - 3
  • Греция - 12
  • Испания - 4
  • Италия - 121
  • Мальта - 1
  • Нигерия - 1
  • Португалия - 1
  • РФ - 2
  • Сербия - 1
  • США - 2
  • Таиланд - 1
  • Уругвай - 2
  • ФРГ - 4
  • Чехия - 6
  • Швеция - 1

Еще 44 гражданина Украины выздоровели:

  • Австрия - 3
  • Бельгия - 1
  • Великобритания и Северная Ирландия - 1
  • Греция - 10
  • Доминиканская Республика - 4
  • Египет - 1
  • Испания - 1
  • Италия - 2
  • Нигерия - 2
  • Нидерланды - 1
  • ОАЭ - 2
  • Польша - 6
  • Португалия - 1
  • Сейшельские острова - 1
  • Таиланд - 1
  • ФРГ - 1
  • Швеция - 1
  • Швейцария - 1
  • Япония - 4.

Пресс-служба ведомства добавила, что за рубежом от коронавируса умерли 7 граждан Украины.

Иллюстрация: МИД Украины

Напомним, что недавно украинские власти придумали, как будут контролировать соблюдение режима самоизоляции прибывшми в страну людьми.

Ранее мы разбиралась в том, как граждане Украины могут покинуть страну несмотря на карантин и закрытые границы.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.