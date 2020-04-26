Все новые удерживаемые лица, которые поступили в украинские следственные изоляторы, помещены на 14-дневный карантин. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавируса внутри СИЗО.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По оперативной информации, по состоянию на утро 26 апреля в Западном, Восточном, Северном и Центральном регионах лица с подозрением/заболеванием коронавирусной болезни в пенитенциарных учреждениях, а именно СИЗО - отсутствуют. Все удерживаемые лица, прибывшие в следственные изоляторы, находятся на 14-дневной изоляции", - написала она.

Денисова пишет, что в Мариупольском СИЗО четверо удерживаемых с подозрением на коронавирусную болезнь находятся в изоляционных боксах под наблюдением медиков. В Кропивницком СИЗО одно человек находится на изоляции в медчасти с подозрением на коронавирус, результаты тестов ожидаются.

В Одесском СИЗО сделано 103 теста на Covid-19 работникам учреждения и 46 - удерживаемым лицам, результаты ожидаются 28 апреля.

Уполномоченный также сообщила, что во Львовское учреждение исполнения наказаний № 19 24 апреля доставили лицо с неудовлетворительным состоянием здоровья. Его направили в инфекционную больницу и провели анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Относительно ситуации в Черновицком СИЗО, то, по словам Денисовой, по состоянию утро 26 апреля она спокойная и управляемая, количество больных не увеличилось.

"Подчеркиваю, что социально-психологический климат в СИЗО во всех регионах Украины - удовлетворительный. Эпидемическую ситуацию во всех пенитенциарных учреждениях держу на личном контроле", - заявила омбудсмен.

Такое решение связано с тем, что в Черновицком СИЗО зэки подняли бунт и порезали себе вены из-за поступления арестованного с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что Кабмин инициирует досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных.