В Эквадоре медики констатировали смерть 74-летней женщины от коронавируса. Однако пациентка пришла в себя спустя месяц нахождения в коме. Тем не менее ее семье уже успели прислать прах "умершей".

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует местная газета El Comercio.

Сообщается, что госпожа Марури, которая живет в эпицентре вспышки коронавируса в Эквадоре, городе Гуаякиль, была госпитализирована в прошлом месяце с высокой температурой и затрудненным дыханием. 27 марта ее семье сообщили, что она умерла. Им показали труп в больничном морге, но родственников держали на большом расстоянии из-за страха заразиться.

"Я боялся видеть ее лицо. Я был в полутора метрах от тела. У нее было такое же волосы, тот же оттенок кожи", - заявил ее племянник.

Позже тело забрали для кремации, а пепел отправили семье. Однако в четверг, 23 апреля, женщина пришла в себя после трехнедельной комы. Она предоставила врачам свой домашний номер телефона и попросила сестру Ауру забрать ее.

Сотрудники больницы пришли домой к пациентке, чтобы извиниться перед семьей за такой казус. По словам медиков, в больнице царил хаос из-за количества случаев болезни и смертей от коронавируса.

"Это чудо. Почти месяц мы думали, что она умерла. Представьте себе", - сказала Аура. "Тем не менее, у нас чужой пепел".

Теперь семья "воскресшей из мертвых" женщины требуют от властей компенсации, в том числе и за расходы на кремацию.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине и мире.

Ранее мы писали, что недавно в Эквадоре был зафиксирован резкий скачок в количестве зараженных коронавирусом. За сутки там было подтверждено 2196 случаев Covid-19.