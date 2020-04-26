Министерство инфраструктуры Украины анонсировало несколько специальных рейсов в Украину из разных стран мира. Они эвакуируют граждан, которые остались заграницей и не могут вернуться домой из-за карантина.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Правительственный портал.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последнее будет осуществляться с помощью приложения "Дий дома" на платформе "Дия", - отметил Владислав Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Ранее "Страна" писала, что проходить обсервацию в специально отведенных местах обяжут только тех граждан, которые вернулись из-за границы и не имеют смартфонов.

Также мы рассказывали, что на Бали до сих пор находятся украинцы, которых так и не эвакуировали.