На данный момент официальных данных о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер, нет. При этом слухи о кончине главы северокорейской республики появлялись в СМИ не единожды.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует РИА "Новости".

В информагентстве отметили, что слухи о смерти Ким Чен Ына основаны на одном сообщении в китайской социальной сети Weibo, которое не было подтверждено ни средствами массовой информации, ни официальными представителями властей КНДР.

При этом первый пост об ухудшении состоянии и смерти лидера Северной Кореи вскоре было удалено. Тем не менее автор сообщения уверяет, что сама не удаляла сообщение. Что касается кадров массовой скорби, распространявшихся в сети в последнее время, они были сделаны еще в 2011 году на похоронах Ким Чен Ира. Слухи о кончине Ким Чен Ына появляются не в первый раз, в 2016 году вообще сообщалось, что его подорвала смертница.

Напомним, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий.

Ранее мы писали, что вопреки информации о панике в Пхеньяне по поводу возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, столица северокорейской республики живет привычной жизнью, а из громкоговорителей на улицах города звучит радостная музыка.