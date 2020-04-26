Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины будет достаточно голосов для того, чтобы он занял пост вице-премьер-министра по реформам, несмотря на то, что в Раде утверждают обратное. Саакашвили говорит, что настроен оптимистично.

Об этом Саакашвили сказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" вечером воскресенья.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – Ред.), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - рассказал бывший президент Грузии.

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа".

"На выборах (парламентских 2019 года – Ред.), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

По словам Саакашвили, на встрече с ним и премьер Денис Шмыгаль сказал, что хотел бы, чтобы была лучшая коммуникация между правительством и парламентом.

"Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ, и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента. Украина парламентско-президентское государство, поэтому большинство инициатив должно исходить от парламента", - указал он.

Саакашвили также сообщил, что у меня была в воскресенье "хорошая встреча" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которого считает очень перспективным украинским политиком.

Ранее "Страна" писала, что Саакашвили заявил, что является абсолютным сторонником мира с Россией.

Также мы рассказывали, что в Тбилиси официально заявили, что отозвут посла в случае назначения Саакашвили в Кабмин.