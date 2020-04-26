На фоне слухов об ухудшении здоровья и даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, южнокорейские эксперты склоняются к версии о том, что глава республики получил травму, которая не является угрозой его жизни.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказал профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ, передает РИА "Новости".

"Я склоняюсь к версии, что сейчас речь идет о травме, не угрожающей его жизни", - заявил Чжондэ.

Стоит отметить, что информация о ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появилась из-за того, что он пропустил церемонию поминовения предыдущего корейского лидера Ким Ир Сена 15 апреля. Однако профессор напомнил, что глава КНДР не раз пропускал официальные мероприятия. Так, в 2014 году он не присутствовал на отчетном заседании партии. Тогда причиной была операция на лодыжке.

"Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях. После операции на лодыжке в 2014 году северокорейский лидер наверняка какое-то время был с гипсом и, может, использовал костыль. Поэтому появился в хронике он уже после того, как окончательно поправился", - сказал Чон Сон Чжан, директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона

Напомним, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако власти республики ее отрицают.

Ранее мы писали, что хирург не смог провести операцию главе страны на сердце, потому что у него дрожали руки. Из-за этого у Ким Чен Ына ухудшилось состояние здоровья.