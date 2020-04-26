В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч. Фото: pixabay

В Турции заразившихся коронавирусом уже 110,130 тысяч человек. За последние сутки заболели 2,357. В стране умерли 2,805 человек, из них почти сто - за воскресенье. 

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

Однако около трети заразившихся человек выздоровели - 29,140 человек уже не болеют. Еще борются с вирусом 78,185 человек. Из них в критическом состоянии находятся 1,776 человек. 

Скриншот Worldometers

Ранее "Страна" писала, что президент Турции вводит комендантский час в первые дни Рамадана.

Также мы рассказывали, что пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад. Первым на турецкие курорты приедут туристы из Азии, которые, как считает министр здравоохранения Турции, первыми оправились от коронавируса.

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