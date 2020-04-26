В Житомирской области количество больных Covid-19 выросло до 351

С утра воскресенья в Житомирской области было зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 болеет 351 человек.

Об этом 26 апреля на своей странице в Facebook написал глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Так, по состоянию на 21:00, общая численность заражений коронавирусом составляет 351. "Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 61. Количество выздоровевших - 10", - сообщил чиновник. При этом три новых случая были зафиксированы в Житомире, Олевске и пгт Черняхов.

Напомним, что в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.

Ранее мы писали, что за сутки в Черновицкой области зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Среди них шесть детей.