Российская корпорация "Роскосмос" не будет сотрудничать с американской компанией SpaceX, потому что ее основатель Илон Маск сотрудничает с Пентагоном.

Об этом в соцсети Twitter написал руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Так, на комментарий подписчика Рогозина о том, что "Роскосмосу" стоит объединить усилия с Маском для работы над общими проектами, глава российской компании ответил, что SpaceX работает в интересах Минобороны США.

"Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка (Starlink - Ред.) также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане)", - отметил Рогозин.

Стоит отметить, что сеть Starlink обеспечит широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты. В SpaceX заявляли, что уже в текущем году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачен почти весь земной шар.

Напомним, что Рогозин и Маск недавно уже вступали в перепалку в Twitter. Американский предприниматель указал "Роскосмосу" на проблемы в космической отрасли РФ.

Ранее мы писали, что по словам космического командование США, 15 апреля российские военные запустили с космодрома Плесецк противоспутниковую ракету.