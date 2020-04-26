В Кировоградской области умер пациент с коронавирусом. Всего в области от заболевания скончались 16 человек за период эпидемии.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь на своей странице в Facebook.

"К сожалению, опять имеем летальный случай. 59-летний мужчина из Кропивницкого умер дома. За помощью к врачам не обращался. Однако ему посмертно провели ПЦР-тестирование. Результаты оказались положительными. Круг контактных лиц исследуется эпидемиологами", - говорится в заметке.

На данный момент Кировоградской области лечатся от коронавируса 253 человека. Из них 135 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.

118 больных госпитализированы: 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 110 - в среднем состоянии тяжести. Летальных случаев - 16.

Заболевших женщин 195, мужчин меньше - 128.Больше всего случаев заболевания зафиксировали среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Фото: Facebook/Андрій Балонь

Напомним, что недавно в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.

Ранее мы писали, что в психбольнице под Харьковом было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.