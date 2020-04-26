За сутки в Черновицкой области зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Среди них шесть детей. В области умерли пять человек, у которых подозревали вирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Все умершие имели подозрение на коронавирус и пневмонию.

"Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении.

В целом, за последние сутки на Буковине зафиксировали 33 новых случая коронавируса, в том числе у шестерых детей.

"География распространения новых случаев: Черновцы - 11; Глыбокский район - 9; Сторожинецкий район - 8; Новоселицкий район - 1; Хотинский район - 1; Выжницкий район - 3", - отметили в ОГА.

Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных Covid-19 - с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 человека.

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