Во Франции за сутки умерли от коронавируса 242 человека. Всего с начала пандемии коронавируса умерли 22 856 веловек.

Об этом сообщил в воскресенье в коммюнике директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Во Франции продолжается тенденция снижения числа госпитализаций в стране.

Всего госпитализированы 28 217 пациентов с диагнозом "коронавирус". В отделениях реанимации находятся 4 682 инфицированных.

С начала эпидемии в стране были госпитализированы 87 985 пациентов с коронавирусом. За то же время из больниц выписаны 44 903 вылечившихся, сообщается в коммюнике.

По данным Минздрава страны, во Франции насчитывается 124 575 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Во вторник, 28 апреля, депутаты Национального собрания будут обсуждать, а затем голосовать по плану выхода страны из режима изоляции населения и ограничений, введенных в связи с пандемией.

Ранее "Страна" писала, что в Париже разрешили работу крытых рынков, но только "на вынос" или с доставкой на дом.

Также мы рассказывали, что в выздоравливающей Италии от коронавируса умерли рекордно мало пациентов.