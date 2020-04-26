В Туркменистане, где власти запретили употреблять слово "коронавирус" и носить маски, отпраздновали национальный праздник - День ахалтекинского скакуна.

По этому случаю президент страны Гурбангулы Бердымухамедов получил в подарок восемь коней.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует "Хроника Туркменистана".

Сообщается, что на ипподроме Ашхабада прошло праздничное мероприятие, в рамках которого состоялся конкурс среди художников, скульпторов и ювелиров, посвятивших произведения лошадям, а также конкурс красоты среди коней.

Также в этот день Бердымухамедову подарили восемь скакунов: пять от каждого из регионов республики, по одному от военных, силовиков и коневодческой отрасли Туркменистана. При этом одного из дареных коней лидер Туркмении объездил сразу.

На ипподроме также выступили танцоры и музыканты, а специально для президента состоялся рэп-концерт. Известно, что Бердымухамедов этого жанра музыки.

Видео: YouTube/ Хроника Туркменистана

Напомним, туркменский МИД заявил, что в стране нет подтвержденных случаев заражения Covid-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о наличии коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения.

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