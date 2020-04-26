В Великобритании зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса в суточном измерении с конца марта этого года. За 25 апреля в стране умерли 413 пациентов с Covid-19.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в национальной службе здравоохранения.

В Минздраве страны отметили, что общее количество умерших составило 20 732. За время эпидемии коронавирусом заразились свыше 152 840 жителей Великобритании, 4 463 случая заражения коронавирусом были подтверждены за минувшие сутки.

Напомним, что в Британии ввели новую ограничительную меру, согласно которой каждый прилетевший в страну должен пройти 14-дневную изоляцию. Правило касается как вернувшихся домой британцев, так и иностранцев.

"Страна" также недавно разбиралась в том, почему на Туманном Альбионе одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом в Европе.