После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что "вся страна - вирусологи", российский лидер сам практически освоил эту сложную профессию.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Если вы помните, на одном из совещаний он как раз шутил, что у нас сейчас вся страна превратилась в вирусологов. Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог", - заявил представитель Кремля.

По его словам, когда Путин глубоко вникает в какую-либо тему, то он собирает информацию, становясь при этом "экспертом".

Напомним, что коронавирусом в России за прошедшие сутки, 25 апреля, заразились 6361 человек, что является рекордом по количеству заболевших за день. Всего в стране Covid-19 обнаружен у 80 949 человек.

Ранее мы писали, что около 5-10 процентов россиян рискуют повторно заразиться коронавирусом, так как у них не выработаются антитела к коронавирусу.