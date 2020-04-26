В Италии, где наблюдается значительное снижение распространения коронавируса, за сутки зафиксировано 260 летальных случаев смерти пациентов от Covid-19. Это - самый лучший показатель с середины марта в стране.

Об этом говорят данные сайта worldometers.

С середины марта в стране ежедневно умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше чем по состоянию на вечер субботы). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.

Сейчас с болезнью борются еще более 106 тысяч жителей Италии.

Ранее "Страна" писала, что в Италии сообщили, когда планируют возобновить работу промышленности.

Также мы рассказывали, что из-за угрозы распространения коронавируса границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года.