В выздоравливающей Италии от коронавируса умерли рекордно мало пациентов
В Италии, где наблюдается значительное снижение распространения коронавируса, за сутки зафиксировано 260 летальных случаев смерти пациентов от Covid-19. Это - самый лучший показатель с середины марта в стране.
Об этом говорят данные сайта worldometers.
С середины марта в стране ежедневно умирало свыше 300 человек с коронавирусом.
Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2324 больше чем по состоянию на вечер субботы). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.
Сейчас с болезнью борются еще более 106 тысяч жителей Италии.
Ранее "Страна" писала, что в Италии сообщили, когда планируют возобновить работу промышленности.
Также мы рассказывали, что из-за угрозы распространения коронавируса границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года.