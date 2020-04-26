Грузия при содействии США блокировала поставку 40 кг героина в Европу. Фото: Flickr

В Грузии, где завтра начнется смягчение карантина, раскрыли деятельность преступной группировки, которая планировала перевезти через территорию страны почти 40 килограмм героина. Спецоперация была проведена совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует пресс-служба МВД Грузии.

"В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два гражданина Болгарии и изъяты до 40 килограмм наркотического вещества - героина", - говорится в заявлении ведомства.

По словам правоохранителей, преступниками оказались граждане Болгарии, которые провезли в специальном тайнике, сооруженном внутри автомобиля, до 40 кг героина из Армении в Грузию. Далее товар планировалось доставить в Европу.

Также наркотики были изъяты из съемной квартиры злоумышленников в Батуми. По оценкам МВД Грузии, стоимость изъятых наркотиков составляет до 2 миллионов долларов. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что в Киеве преподаватель химии организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина, который продавался через интернет.

Ранее мы писали, что по словам министра внутренних дел Арсен Авакова, полиция Украины является самым крупным хранителем наркотиков.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.