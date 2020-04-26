В Грузии, где завтра начнется смягчение карантина, раскрыли деятельность преступной группировки, которая планировала перевезти через территорию страны почти 40 килограмм героина. Спецоперация была проведена совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует пресс-служба МВД Грузии.

"В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два гражданина Болгарии и изъяты до 40 килограмм наркотического вещества - героина", - говорится в заявлении ведомства.

По словам правоохранителей, преступниками оказались граждане Болгарии, которые провезли в специальном тайнике, сооруженном внутри автомобиля, до 40 кг героина из Армении в Грузию. Далее товар планировалось доставить в Европу.

Также наркотики были изъяты из съемной квартиры злоумышленников в Батуми. По оценкам МВД Грузии, стоимость изъятых наркотиков составляет до 2 миллионов долларов. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что в Киеве преподаватель химии организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина, который продавался через интернет.

Ранее мы писали, что по словам министра внутренних дел Арсен Авакова, полиция Украины является самым крупным хранителем наркотиков.