В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушение пожаров. Сейчас огонь горит на территории четырех лесничеств. Однако, радиационный фон не превышает фоновых значений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем в селах Кривая Гора и Рудьки.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Техника создала 987 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС - 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета. Вертолеты 25 апреля 57 раз сбросили воду на пожары, скинув 114 тонн воды.

В пресс-службе добавили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Таблица значений радиации. Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

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