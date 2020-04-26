Вопреки информации о панике в Пхеньяне по поводу возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, столица северокорейской республики живет привычной жизнью, а из громкоговорителей на улицах города звучит радостная музыка.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, рассказал корреспондент российского информагентства ТАСС.

По его словам, в Пхеньяне на данный момент спокойно, а в центре города и на набережной мало людей. Это обьясняется мерами карантина, введенными в стране в рамках борьбы с коронавирусом. При этом из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов КНДР.

Журналист российского агентства новостей рассказал и о своем опыте проезда по Пхеньяну на автомобиле. Он утверждает, что центр столицы свободен от транспорта, что является привычной картиной для выходного дня. В то же время никаких дополнительных экипажей полиции или сотрудников служб безопасности, что могло бы свидетельствовать о какой-либо внутриполитической напряженности, на улицах не наблюдается.

Пхеньянские кафе, рестораны и магазины также работают в привычном режиме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей нет. Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.

При этом основные СМИ северокорейской республики опубликовали в воскресенье ряд материалов о деятельности лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, центральная газета "Нодон синмун" сообщила о том, что руководитель страны выразил благодарность и признательность рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне, не уточняя при этом, когда было направлено благодарственное послание строителям и где в настоящее время находится руководитель народной республики.

Стоит отметить, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако власти республики ее отрицают.

Ранее мы писали, что хирург не смог провести операцию главе страны на сердце, потому что у него дрожали руки. Из-за этого у Ким Чен Ына ухудшилось состояние здоровья.