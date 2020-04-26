Если количество заболевших коронавирусом в Украине будет стремительно падать, то страна сможет быстрее выйти из карантина. Так, можно будет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал план по выходу страны из карантина. Он состоит из пяти этапов. Первый этап будет запущен с 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с коронавирусом менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней.

В то же время премьер заявляет, что соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.

Ранее "Страна" писала, что в метро Киева отказались называть дату выхода из карантина.