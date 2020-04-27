Житель Львова, который недавно ехал из Польши в Украину во время карантина, столкнулся с рядом трудностей при пересечении границы.

По его словам, пограничники не пускают граждан в Украину в пешем порядке, но курсирует автобус, который обладает исключительным правом на пересечение границы. При этом билет за поездку в забитом до отказа транспорте стоит 300 гривен.

"Страна" приводит текст поста пользователя Facebook Богдана Шарко, который на момент написания новости удалил свою публикацию.

"Граница "Краковец". Вчера 24.04 пересекал границу, ехал из Польши в Украину. До границы приехал на машине и как все другие хотел перейти пешком. Перед польской стороной собиралась очередь, когда собралось около 25 человек, приехал автобус на украинском регистрации, сказали, что перевезут на украинскую сторону, но за 50 злотых (310 грн за 300 метров границы). Спросил у водителей: это законно и дадут билет за проезд? На что ответили: билета не дадут и так делать им сказали украинские пограничники, если не еду с ними, то буду дальше стоять возле границы", - написал Богдан.

При этом на его вопрос, может ли он пройти небольшое расстояние до украинской стороны пешком, польские пограничники ему ответили отказом.

"С возмущением сел в автобус, но как оказалось, сразу мы не поехали. Водители ждали еще около 2х часов пока будет целый автобус, сидячих мест было около 60-65 (в конце нас посчитали и было в автобусе 80 человек, были и стоячие места) 80 человек * на 50 = 4000 злотых ~ 25000 грн. Когда приехали на украинском сторону, спросил пограничников почему люди собирают деньги? На что ответили: мы не имеем отношения к перевозчику, вы сами садились в автобус. (И понятно, что кто-то просто «крышует» и организовывает это перевозки людей). Когда уже пересекли Украинскую сторону, нас высадили в 100 метрах от границы, на заправке ОККО и автобус сразу уехал", - добавил Богдан.

Как утверждает украинец, на автозаправке он встретил полицию и врачей в защитных костюмах, которые сделали всем прибывшим в страну быстрые тесты на коронавирус.

"На вопрос к врачам: нормально ли это, что в автобусе было 80 человек и сейчас все стоят в очереди к врачам не соблюдая дистанцию, все просто были в большой "купе". Врачи просто развели плечами. Далее на заправке ОККО были люди, перевозчики, около 80-100 человек, предлагали свои услуги и были все очень близко друг к другу, без масок, и как один из них мне рассказал, есть люди, которые "крышуют" кто и когда может завезти клиента. Я спросил у полиции: Почему вы не штрафуете никого и позволяете такое скопление людей? - идите своей дорогой, оно вам надо? Люди посещали разные страны, и их после этого запихнули в таком количестве в один автобус, а потом будут говорить, что вирус распространяется. Он распространяется, а власть зарабатывает на этом. И это маленькая часть того, что хотелось бы сказать", - заявил Шарко.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власть страны, скорее всего, продлит режим закрытия границы из-за эпидемии коронавируса.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как власти будут пытаться контролировать соблюдение режима самоизоляции прибывшими из-за рубежа украинцами.