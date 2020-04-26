В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Об этом сообшило российское издание "РБК" со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ митрополита Климента.

В тоже время, в комментарии "Стране" митрополит Климент уточнил данную информацию. Он говорит, что не заявлял, что заболели все священники.

"Большинство заболевших идут на поправку. Всего в Лавре более сотни священнослужителей. В острой форме заболевания перенесли человек 15-20. Остальные не имели значительных осложнений и дополнительная медицинская помощь им не требовалась", - заявил "Стране" Климент.

Ранее мэр Кличко сообщал, что в Лавре уже более 100 случаев заболевания коронавирусом. Из них, по данным СМИ, 3 - летальные.

Напомним, что ранее СМИ писали о случаях заражения в Почаевской Свято-Успенской лавре, однако информация не подтвердилась. Тем не менее, монастырь закрыли на карантин.