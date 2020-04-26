В житомирской области, где бушуют лесные пожары, спасателям удалось ликвидировать один очаг возгорания. Кроме того, пожары в Овручском и Олевском районах локализованы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье вечером.

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи с. Рудня и с. Выступовичи Овручского района на территории Выступовичского лесничества, который возник 16 апреля, ликвидован", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/MNS GOV.UA

Кроме того, по состоянию на 17:45 26 апреля локализован пожар, возникший 23 апреля вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества. До этого пожар успел пройти около 200 га. Сейчас к тушению привлечены 42 человека и 11 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Ранее "Страна" писала, что в Житомирской области лесные пожары подобрались к селам.

Также мы публиковали фото сел, сожженных под Житомиром.