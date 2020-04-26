В Нидерландах коронавирус обнаружили у норок. Пушные звери заболели на двух фермах по разведению норок. Скорее всего, они заразились от работников, но каким именно коронавирусом заразились звери - не сообщается.

Об этом пишет DutchNews.nl.

По информации издания, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, норки заразились от работников фермы.

Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тысяч норок.

В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.

Ранее "Страна" писала, что двух кошек из Нью-Йорка впервые подтвердили заражение коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в зоопарке Нью-Йорка коронавирус подхватила тигрица Надя, подозревают смотрителя.