Пушные звери в Нидерландах заразились коронавирусом от человека
В Нидерландах коронавирус обнаружили у норок. Пушные звери заболели на двух фермах по разведению норок. Скорее всего, они заразились от работников, но каким именно коронавирусом заразились звери - не сообщается.
Об этом пишет DutchNews.nl.
По информации издания, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, норки заразились от работников фермы.
Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тысяч норок.
В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.
Ранее "Страна" писала, что двух кошек из Нью-Йорка впервые подтвердили заражение коронавирусом.
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