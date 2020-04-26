На фоне того, как высшие чины КНДР обсуждают кандидатуры возможных преемников Ким Чен Ына, стала известна причина тяжелого состояния здоровья корейского лидера. По последней информации, хирург не смог провести операцию главе страны на сердце, потому что у него дрожали руки.

Об этом японскому журналу Shukan Gendai рассказал источник в медицинских кругах Китая, передает "Lenta.ru".

Так, по словам источника, лидер КНДР во время рабочей поездки почувствовал себя нехорошо и его доставили в ближайшую больницу. Вместе с этим власти страны обратились в Пекин с просьбой прислать бригаду врачей.

Отмечается, что местный врач не смог справиться с операцией по стентированию сердечных кровеносных сосудов, так как из-за сильного волнения у него дрожали руки.

Кроме того, у него не было опыта подобных операций на крупных пациентах. В результате ему потребовалось вместо необходимой 1 минуты - 8, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Стоит отметить, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако в КНДР ее отрицают.

Напомним, что в сети появились спутниковые фото, которые косвенно свидетельствуют, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Там стоит его поезд.

Ранее мы писали, что жителей КНДР уже охватила паника по поводу возможной смерти лидера страны Ким Чен Ына.