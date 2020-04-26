В Италии, где наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, большая часть промышленности страны заработает уже с 4 мая. Но заводлы должны соблюдать санитарные нормы.

Об этом заявил премьер Италии Джузеппе Конте в интервью газете "La Repubblica".

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил Конте.

При этом, по его словам, компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

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