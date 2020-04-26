В то время как жителей КНДР уже охватила паника по поводу возможной смерти лидера страны Ким Чен Ына, ходит много разговоров о том, кто может стать его преемником. По некоторым данным, рассматриваются две кандидатуры, его сестра Ким Е Чжон, которую давно называют главным претендентом на высокий пост, а также младший брат бывшего президента КНДР Ким Пхен Ир, впервые упомянутый в данном качестве.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, передает "Лента.ру".

Исследователь заявил, что Ким Пхен Ир был послом КНДР в Чехии и Польше. Тем не менее, лишь узкий круг лиц в номенклатуре страны ведет обсуждение возможного преемника Ким Чен Ына после его смерти.

Напомним, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако в КНДР ее отрицают. "Страна" разбиралась, что стоит за слухами о смерти главы КНДР и кого прочат ему в преемники.

Также мы писали, что в сети появились спутниковые фото, которые косвенно свидетельствуют, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Там стоит его поезд.