На фоне слухов о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына граждане принялись скупать предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в КНДР поднялась паника, а жители стали запасаться всем подряд: стиральным порошком, алкоголем, консервами, сигаретами, рисом, электроникой и другими товарами. Также сообщается, что страна прервала железнодорожное сообщение с Китаем.

Напомним, что информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако в КНДР ее отрицают. "Страна" разбиралась, что стоит за слухами о смерти главы КНДР и кого прочат ему в преемники.

Также мы писали, что в сети появились спутниковые фото, которые косвенно свидетельствуют, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Там стоит его поезд.