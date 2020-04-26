В Латвии за сутки выявили восемь новых случаев коронавируса. В Эстонии от болезни скончались два человека. Общее число жертв атипичной пневмонии в Литве достигло 42.

Об этом говорят данные сайта worldometers.

В Латвии общее количество инфицированных достигло 812 человек. Пробы на коронавирус за прошедшие сутки сдали 1 тыс. 874 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 47 тыс. 671 человек.

В Латвии на сегодня умерли 12 пациентов с диагнозом коронавирус, полностью вылечились 267 человек, что составляет примерно третью часть заболевших.

В Эстонии за последние сутки умерли два человека с диагнозом короновирус, общее число инфицированных выросло до 1 тыс. 643 человек, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики.

За минувшие сутки сделано 604 тестов на Covid-19, из которых девять оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 47 тыс. 993 проделанных тестов позитивными оказались 1 тыс. 643. Всего с начала эпидемии в стране погибли от коронавируса 49 человек, выздоровели 233 человека.

По данным на субботу, в Литве общее число инфицированных достигло 1 тыс. 426, проверили 7 тыс. 956 тестов на коронавирус, 16 из которых оказались положительными. Общее число жертв коронавируса в Литве увеличилось до 42, за весь период выздоровели 460 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Литве смягчили условия карантина, а в Чехии считают, что худшее уже позади.

Также мы рассказывали, что в Литве на период карантина решили ежемесячно платить по 600 евро артистам, художникам и фотографам.